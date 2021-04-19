РИАМО - 19 апр. В столице продолжается благоустройство после зимы, в планах до конца текущего месяца промыть и покрасить более 8,5 тыс. детских и спортивных площадок, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

При необходимости будет отремонтировано спортивное и игровое оборудование, заменены утраченные элементы.

Также планируется привести в порядок свыше 17 тыс. объектов энергетики. Коммунальщики промоют вентиляционные шахты коммуникационных коллекторов и здания трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, центральных тепловых пунктов. При необходимости проведут покраску.

Также в рамках уборки промоют порядка 2 тыс. инженерных сооружений и 1,1 тыс. памятников.

Кроме того, еще раз проведут промывку дорог со специальным моющим средством.