РИАМО - 19 апр. СК возбудил уголовное дело по факту гибели женщины с двумя детьми при пожаре в бане в подмосковном Талдоме, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 17 апреля на ул. Полевая, д. 19. Пожарные нашли в сгоревшей бане тела 35-летней женщины и двух детей 1,5 и 2 лет.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования и нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Следователи и криминалисты осмотрели место ЧП, допросили свидетелей и очевидцев. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).