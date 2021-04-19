РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 апр. Сообщество Schelkovo Runners приглашают всех желающих на ночную беговую прогулку, которая состоится 23 апреля, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».



«23 апреля в 22:00 бегуны собираются у памятника А.С. Пушкину. Маршрут будет проходить через парк и набережную, а общее расстояние забега составит 5-7 км», - говорится в сообщении.



Для участия и по всем вопросам необходимо писать координатору мероприятия Сергею: http://amp.gs/6lpP.