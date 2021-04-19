РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий пригласил жителей муниципалитета принять участие в предстоящем общеобластном субботнике 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Все больше люберчан присоединяются к традиционному месячнику благоустройства. Вместе мы приводим в порядок парки, дворы, территории у социально значимых объектов, придорожные зоны, сажаем деревья и кустарники. Дорогие друзья, большое вам спасибо за неравнодушие! Месячник чистоты продолжается. Приглашаю всех 24 апреля на общеобластной субботник. Сделаем наш любимый округ еще красивее и уютнее», - сказал Ружицкий.

К месячнику чистоты присоединились также депутаты фракции «Единая Россия» местного совета депутатов, а также сторонники и инициативные партийцы.

Активисты МГЕР приводили в порядок мемориалы к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.