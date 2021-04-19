РИАМО - 19 апр. В Коммунарке возведут дом на 317 семей, суммарная площадь квартир секционного дома с переменной этажностью составит 14 495 кв. м, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова отметила, что разрешение на строительство дома №15 с благоустройством территории в южной части ЖК «Скандинавия» выдано девелоперу ГК «А101».

Расположение объектов торгово-бытовой и сервисной инфраструктуры, помещений, где будет храниться малогабаритная колесная техника, а также возведение подземного паркинга на 140 машино-мест уже предусмотрено.

В ЖК «Скандинавия» предусматривается не только жилая застройка, но и большое количество соцобъектов, среди которых школы и детсады. В рамках жилого комплекса также запроектированы парковые зоны. Транспортная доступность объекта улучшается. Так, рядом возводится станция «Новомосковская» Сокольнической линии столичного метро.