Для многих лотерея Green Card – это шанс выиграть пропуск в американскую мечту. Им может воспользоваться практически каждый совершеннолетний россиянин, однако удача улыбается не всем. Вид на жительство в США еще не гарантирует удачную карьеру, головокружительный успех и счастливую жизнь. Москвичи рассказали РИАМО, как им удалось выиграть Green Card, и оправдала ли жизнь в США их ожидания.

Евгений, 31 год:

«Как и многих, меня в Штаты привела мечта – я обожаю американскую музыку 70-х, их искусство и кино. В России мне всегда казалось, что я не на своем месте, как будто мне нужно было родиться в другой стране и в другое время. Конечно, гринкарта была для меня настоящей мечтой, билетом в счастливую жизнь.

Подстегивало и то, что некоторые мои друзья иммигрировали в Америку и смогли шикарно там устроиться. Кто-то открыл свой бизнес, один парень нашел работу в Apple. Но были и другие примеры: некоторые существовали на мизерных накопления и подрабатывали уборщиками. Но конечно, я надеялся на лучшее.



Выигрыш гринкарты был подобен чуду. Я тут же начал готовиться, затем прошел собеседование с медицинским обследованием, и когда вся эта суматоха закончилась – вздохнул с облегчением.

Была только одна проблема: я уже год встречался с девушкой и был в нее сильно влюблен, но уехать вместе мы не могли в силу обстоятельств. Передо мной встал выбор – либо мы расстаемся, либо я отказываюсь от своей мечты. Мне стыдно об этом вспоминать сейчас, но я выбрал первое.

Был ужасный скандал, да и моя семья не была в остроге от моего выбора.

Переехать я решил в Нью-Йорк – казалось, это место идеально мне подходило, ведь там сосредоточена вся жизнь. Однако очень скоро я понял, что мегаполис в России и мегаполис в США имеют много общего. Грязь, давка, сумасшедшее движение и вечная зацикленность на работе, которая, на мой взгляд, выходит за все рамки. Люди готовы на что угодно, чтобы урвать свое. Романтика быстро закончилась и началась реальная жизнь. Тогда я обожал Центральный парк – он был для меня настоящей отдушиной.

Изначально я планировал устроиться в менеджмент, но с работой было туго. Мне постоянно приходилось занимать у родителей, в итоге я устроился на работу в отель.

Квартира, в которой я жил, больше напоминала клоповник метр на метр, который к тому же сильно продувало. Но я не сдавался и постоянно искал, за что бы зацепиться.

Друзья, которых я нашел, оказались скорее временными приятелями, и я понял, что на деле мечта оказалась не такой уж мечтой.

В Америке я выживал: ел всякую дешевку и едва наскребал деньги на аренду жилья.

Единственное что мешало мне вернуться – нерешительность. Как так, ведь я вытянул счастливый билет среди множества желающих?!

В итоге все решил случай – у моей семьи возникли серьезные проблемы, и я вернулся домой на полгода, которые длятся до сих пор. После двух лет в Америке мне нужен был лишь повод, чтобы уехать домой».

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Ольга, 26 лет

«Родители готовили меня к переезду за границу, поскольку видели в этом много возможностей. Я была на последнем курсе университета и уже запланировала стажировку в Новой Зеландии, но буквально за пару месяцев до отъезда мама ошарашила меня тем, что я выиграла Green Card. Честно говоря, я вообще не знала, что участвовала – она просто заполнила за меня анкету.

Даже после выигрыша удача все еще нужна: дело в номере заявки на интервью, по сути это место в очереди. Выигравших порой так много, что и года не хватит, чтобы опросить всех, и возможность сгорает. Но мне сопутствовала удача и, получив одобрение на визу, через шесть месяце я уехала навстречу приключениям.

Выбор пал на Филадельфию, штат Пенсильвания. Первое время я жила в пригороде у друзей родителей, но вскоре переехала в город, чтобы устроиться дизайнером по специальности. Тут и начались проблемы.

С горем пополам я нашла стажировку помощником в дизайн-студии, но без оплаты. Финансовую поддержку я не получала, даже страховки не было. Приходилось сводить концы с концами, у меня были накопления, но их хватало лишь на первое время. В итоге я устроилась в ресторан помощницей официанта.

Иногда выбиралась путешествовать в другие штаты - это помогало мне не замыкаться в себе из-за стресса и отсутствия зоны комфорта.

Так я встретилась со своим будущим лучшим другом по духу и мыслям, и мы решили снимать вместе жилье. Его семья меня тепло приняла, я отмечаю с ними все семейные праздники. Мы даже шутим, что они меня удочерили и представляют друзьям как framily (friend + family).

В Америке довольно легко заводить знакомства. Люди здесь более открытые и расслабленные, хотя порой даже чересчур.

Больше всего мне нравится, что здесь есть возможности, которые могут ждать за поворотом, что есть широкий выбор, куда можно перебраться, не понижая уровень жизни. В карантин нам трижды высылали денежные чеки, выплачивали пособие по безработице и простили налоги в этом году.

Из минусов могу отметить жутко грязные улицы и неудобную транспортную систему. Каждую неделю люди выставляют мусор на улицы, все это летает и разносится по городу.

Вскоре я попала на оплачиваемую стажировку по специальности, получила работу и поступила в магистратуру. Сейчас познаю все прелести американского образования.

В Америке уже почти четыре года и ничуть не жалею о переезде. Это огромный опыт и upgrade для личности, я убеждена, что каждый должен испытать на себе жизнь в другой стране».

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Елена, 27 лет:

«Я начала знакомство с Америкой с поездки по программе work and travel, поэтому была уверена, что неплохо знала язык и культуру в некоторых регионах. Знакомые ребята всеми путями пытались остаться в этой стране после программы. Меня в Америке захватывало буквально все: от стиля жизни до толерантных взглядов в обществе.

После выигрыша гринкарты я две недели не могла спать – меня трясло и лихорадило. Я даже похудела на четыре килограмма, потому что боялась, а вдруг с переездом не выйдет? Благо, все утряслось.

Переехала я в Сан-Франциско. Сначала подрабатывала в клининге, и тогда мне казалось, что даже на минимальной зарплате существовать проще, чем с моим прежним заработком.

Английский мне все же пришлось подтягивать – он не соответствовал уровню местных. Друзьями я со временем обзавелась и ходила на тусовки в квартиры и местные клубы. Помню, одна моя знакомая зарабатывала за пару часов в таком заведении около 150 долларов. Те, у кого жизнь в Америке сложилась удачно, устроились в IT-сферу, от которой я всегда была далека.

Я жила мягко говоря не роскошно, в эдакой халупе, на дешевом фастфуде и продуктах, зато наслаждалась жизнью в других ее аспектах, постоянно все фотографировала. Вскоре я поняла, что трачу больше, чем зарабатываю, и начала искать подработки. Даже знание французского пригодилось – я преподавала какое-то время одной маленькой девочке. Кроме того, дома, в России, у меня в собственности была квартира, которую я сдавала. Если ты хочешь – всегда сможешь приспособиться.

Без лишней скромности, я считаю себя довольно привлекательной девушкой, и мне повезло встретить мужчину, который был готов меня обеспечить любыми благами. Тогда я отлично питалась, покупала одежду дорогих брендов и жила в одной из его квартир.

Один раз у меня на карте лежала крупная сумма просто на бытовые расходы. Я отрывалась в Штатах на полную катушку, но потом мой мужчина просто бросил меня, и пришлось снова вставать на ноги, чтобы жить хорошо. В тот период жизни в Америке я была на грани.

Наконец, меня устроили в крупную фирму по знакомству и уже три года, как я в США. Возвращаться пока не планирую, ведь весь мой круг общения уже здесь. Надеюсь, что и дальше смогу держаться и не упаду с этой «карусели». Мечтаю создать здесь крепкую семью».

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