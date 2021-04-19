РИАМО - 19 апр. Важным условием для капитального ремонта газопровода в жилом многоквартирном доме является согласование проведения замены со всеми жильцами в одно время, сообщает пресс-служба АО «Мосгаз».

Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах проходит в Москве с 2015 года, она сформирована до 2044 года.

Замена газового оборудования проводится с 2017 года, тех пор в столице обновили газопроводы в 681 доме, которые включают 69 750 квартир. За прошлый год «Мосгаз» выполнил половину всех работ по газовому оборудованию в столице за 2020 год.

При обеспечении жителями 100%-го доступа сотрудникам к месту производства работ, срок проведения капитального ремонта, как правило, не занимает более 3-4 рабочих дней.

Сначала газовики разрабатывают проектно-сметную документацию для работ, которое идет на утверждение в ГАУ «Мосгосэкспертиза» и в комиссию по приемке. За три дня до начала строительно-монтажных работ сотрудники «Мосгаза» совместно с управляющей компанией делают поквартирный обход и вешают объявления. Для удобства жителей работы проводятся раздельно по газовым стоякам.

Перед началом монтажных работ специалисты отключают подачу газа и закрывают мебель пленкой от пыли. Если нужно, то могут помочь разобрать мебель. Когда работы завершены их качество проверяет специальная комиссия и принимает систему в эксплуатацию. Срок службы оборудования составляет 30 лет.

Узнать адрес и время проведения работ можно на официальном сайте АО «Мосгаз».