РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 апр. Подольские спортсмены завоевали 11 медалей на соревнованиях по универсальному бою в Домодедове, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В Домодедове с 16 по 18 апреля проходили Всероссийские соревнования по универсальному бою. В них приняли участие более 800 спортсменов. Воспитанники спортклуба «Скорпион» Подольска в различных возрастных и весовых категориях завоевали 11 медалей.

В возрастной группе 8-9 лет серебро взяли Сабир Бабаев и Никита Суслин. В группе 10-11 лет бронза у Григория Давыдова. В возрастной группе 12-13 лет серебро у Данилы Авдеева, бронза – у Тимура Забурдяева, Марии Ступоченко. В возрастной группе 14-15 лет бронзовые медали взяли Иван Сучков, Данила Абидин и Павел Смирнов. В возрастной группе 16-17 лет - бронза у Егора Забурдяева и Файзиддина Заирова.