РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. Жителей подмосковного Красногорска призвали отвозить крупногабаритный мусор на специализированную площадку «Мегабак», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Замглавы администрации горокруга Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Елена Лобачева проверила реализацию областного проекта «Мегабак» и призвала жителей складировать крупногабаритный мусор на специализированной площадке.

В округе продолжается месячник по благоустройству. В рамках весенней уборки на территории лесопарков и других общественных пространств участники субботников обнаруживают мебель, шины, бытовую технику и другие отходы. Вместе с тем, в горокруге Красногорск действует областной проект «Мегабак» - специализированная площадка для утилизации крупногабаритного мусора.

«Бытовой мусор с контейнерных площадок округа вывозится ежедневно, а крупногабаритный мусор - по отдельному графику. Поэтому, если бы каждый житель отвез бы старый диван или шкаф сразу в «Мегабак», то округ был бы чище и уютнее», - подчеркнула Лобачева.

Пункт приема вторсырья «Мегабак» в горокруге Красногорск работает с 1 августа 2020 года по адресу: улица Речная, 27А. За весь период на спецплощадке собрано и вывезено на переработку более 4 тыс. кубометров отходов.

На территории пункта установлены контейнеры для сбора 12 различных фракций. В частности, для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, батареек и ламп. Площадки работают ежедневно с 9:00 до 18:00. Собранные отходы по мере их накопления с площадок напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы области.

Площадки для сдачи крупногабаритных отходов являются частью инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».