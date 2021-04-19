РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 апр. Почти 13 тысяч жителей подмосковного Красногорска приняли участие в субботнике 17 апреля, сообщается на официальном сайте администрации горокурга.

Почти 13 тыс. человек приняли участие в общегородском субботнике в Красногорске. В уборке территорий 17 апреля приняли участие сотрудники управляющих компаний, бюджетных организаций, образовательных учреждений, члены партии «Единая Россия» и активные жители муниципалитета.

По итогам субботника убрано почти 110 гектаров, собрано 903 кубометра мусора, покрашены и отремонтированы малые архитектурные формы в парках и общественных пространствах, убран смет с проездов и дорог, проведена опиловка деревьев и удаление сухостоя, покрашены бортовые камни.

Под окном у фронтовой медсестры Зои Васильевны Кузнецовой под песни баяниста высажены кусты сирени и кизильника, а на придомовой территории у ветерана Николая Кузьмича Воротилина наведены чистота и порядок.

Концертные программы в рамках субботника прошли в детском городке «Сказочный» и у музыкальной школы в Павшинской пойме.