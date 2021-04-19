РИАМО - 19 апр. Пожар произошел в гаражах на улице Вешних Вод на северо-востоке столицы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание случилось на улице Вешних Вод, д. 8А, стр. 1. Сообщение поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС столичного главка МЧС России в 08:46 понедельника.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно направились на место происшествия. Там они обнаружили загорание гаражей на общей площади около 150 кв. м.

В 10:07 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.