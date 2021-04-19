РИАМО - 19 апр. Законопроект, который обязывает российские власти всех уровней согласовывать с МВД установку знаков, разметки, светофоров и камер, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет газета «Коммерсант».

Поправки к закону «Об организации дорожного движения», которые в прошлом году подготовило министерство транспорта, вынесли на рассмотрение комиссии после общественного обсуждения и согласований с ведомствами.

Ключевые изменения коснулись проектов организации дорожного движения. Таким образом, власти должны будут согласовывать документы с подразделениями МВД — ГИБДД.

Процедура была исключена из полномочий полиции в 2013 году. Вернуть ее предложили в 2019 году, сделало это ЛДПР. Партия сослалась на случаи, когда городские власти внезапно меняли знаки ограничений, а также вводили одностороннее движение.

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой отметил, что преимущественная часть нарушений в области безопасности движения допускается на этапе разработки ПОДД. Таким образом, появляются «риски причинения вреда жизни и здоровью граждан». В связи с этим согласование проектов с ГИБДД необходимо вернуть.

К случаям, когда ПОДД согласовывать не надо, относятся аварийно-восстановительные работы после ЧП и аварии, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, проведение массовых мероприятий на дорогах в случае, если их длительность составляет не более суток.

Одна из поправок позволит упростить информирование граждан о новых платных парковках. Так, законопроект позволит ограничиться интернетом при предупреждении населения о нововведениях. Ранее это нужно было делать не позднее чем за 30 дней в печатной периодике и на сайтах органов власти.

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