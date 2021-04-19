РИАМО - 19 апр. В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ разработали предложения о порядке работы журналистов на митингах, представителей СМИ предложили вносить в специальный реестр, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

При этом журналисты, согласно предложениям СПЧ, должны будут носить нагрудный номерной знак и QR-код.

«При этом члены профильной комиссии СПЧ по правам журналистов уверяют, что даже не обсуждали этот проект. Однако документ, по данным источников, уже рассылается в полпредства как руководство к действию», — говорится в материале.

В разработанном СПЧ документе говорится о необходимости «снижения количества случаев необоснованных задержаний».

В то же время с декабря 2020 года представитель СМИ на митинге и так обязуется иметь «ясно видимый» знак, свидетельствующий о принадлежности к прессе.

Союз журналистов России также выдвигает свои предложения. В СЖР хотят запустить в отдельных регионах страны пилотные проекты по аккредитации представителей СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр.