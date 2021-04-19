РИАМО - 19 апр. Полицейские задержали 28-летнего мужчину по подозрению в ряде мошенничеств в подмосковном Подольске. Аферист размещал вымышленные анкеты девушек на сайтах знакомств и брал предоплату, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Когда клиенты договаривались о встрече, то им сообщали, где находится квартира или гостиничный номер. По приезду на место нужно было внести предоплату в размере от 3,5 до 6,5 тыс. руб. электронным переводом.

«Если мошенник понимал, что заказчик находится в состоянии алкогольного опьянения, то он неоднократно с ним связывался и под различными предлогами сообщал о необходимости осуществления доплаты. После перечисления денег он переставал выходить на связь», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции определили, что телефонный звонок поступил из города Новокубанск Краснодарского края. Там они совместно с Росгвардией задержали злоумышленника и отправили его в Москву.

Всего аферист обманул пять человек. Полиция полагает, что по аналогичной схеме он мог действовать и в других регионах страны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его заключили под стражу.

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