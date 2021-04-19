РИАМО - 19 апр. По итогам 2020 года Московская область вошла в топ-5 рейтинга российских регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию, возглавляет рейтинг Москва, пишет в понедельник газета «Известия».

Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества.

Места в рейтинге определялись посредством девяти критериев, среди которых среднемесячная зарплата, цена потребительской корзины, индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и другими.

Подмосковье оказалось в топ-5 вместе с Ямало-Ненецким автономным округом, Тюменской и Ленинградской областями.

Москва стала лидером благодаря высокому уровню жизни и благополучию бюджета. Ленинградская, Иркутская и Калужская области, а также Подмосковье стали лидерами за счет стабильности показателей, которые принимались в расчет.

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