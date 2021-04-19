РИАМО - 19 апр. С наступлением весны в Московском зоопарке проснулись бурундуки, грызуны не засыпали глубоко и выходили подкрепиться зимой, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Бурундуки перед зимой делают запасы в своих дуплянках. Потом они могут всю зиму спать на кучках из орехов и сечек и питься ими. Сибирские бурундуки переживают зиму в холодных дуплах, поэтому запаса калорий им жизненно необходим. Поэтому после пробуждения на полу вольера валяется скорлупа от орехов, войлок и сухая трава.

В Московском зоопарке живут четверо бурундуков — три самки и один самец. Они могут переезжать друг к другу, а зимой их обязательно нужно держать отдельно. Бурундуки могут начать делить еду, подворовывать ее и ссориться, даже если запасов хватает обоим.

Живут бурундуки в Сибири, на Урале, в Северной Монголии, на Южных Курилах. Они хорошо приспосабливаются и широко расселяются. Бурундуков видели даже в Рузском округе Подмосковья, хотя предполагается, что их туда привезли искусственно.

Наиболее заметный признак всех видов бурундуков — пять темных полосок вдоль спины, разделенные белыми или серыми полосками. Окраска других участков тела — красно-бурая или серо-бурая.