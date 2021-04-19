РИАМО - 19 апр. На сегодняшний день в Москве насчитывается 380 км выделенных полос и каждый день ими пользуются более 4,2 млн пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В начале 2010-х годов в городе началось обновление системы наземного общественного транспорта, а его возрождение началось с обустройства выделенных полос. В 90-х и начале нулевых самым популярным наземным транспортом столицы были маршрутки.

«Маршрутки обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, буквально оккупировав остановки около станций метро. Однако для города и москвичей это было плохо. Простояв 15-20 минут на конечной в ожидании пассажиров, водители затем устраивали гонки на улицах столицы», — написал Собянин в личном блоге.

Появление выделенок позволило оптимизировать маршруты автобусов так, что скорость их движения выросла в 1,5-2 раза. Общественный транспорт вернулся в центр Москвы.

Основной городской перевозчик «Мосгортранс» полностью обновил свой подвижной состав. С 2010 года им было закуплено свыше 9 тыс. современных автобусов. На сегодняшний день автобусный парк Москвы является самым молодым в Европе.

Также позитивно сказалось появление транспортной карты «Тройка», которая решила большую часть проблем с оплатой проезда.

Российская столица сегодня является лидером в Европе по количеству электробусов: в Москве их около 600. Через два года электробусов станет еще на 820 штук больше. В 2022 году на маршруты выйдут первые электробусы-«гармошки», которые вмещают до 135 пассажиров. Также увеличат число зарядных станций до 383.

«Маршрутки также имеют право на жизнь, но они должны работать по единым стандартам, утвержденным городскими властями», — заключил Собянин.

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