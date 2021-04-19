РИАМО - 19 апр. С 20 по 25 апреля парки столицы приглашают горожан на концерты, кинопоказы, лекции и экологические акции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

22 апреля парк «Северное Тушино» приглашает на кинопоказ в демонстрационном зале дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец». В 18:30 можно будет посмотреть научно-фантастический фильм Андрея Ермаша «Лунная радуга».

Таганский парк 22 апреля покажет онлайн-лекцию в социальных сетях о проблемах экологии и их решении. Зрители узнают, для чего во всем мире отмечают День Земли. Начало в 12:00.

Концерт музыкальной школы имени В.А. Моцарта к 130-летию со дня рождения композитора покажут в социальных сетях Таганского парка 23 апреля в 12:00. В этот же день в 18:00 на страницах усадьбы Воронцово расскажут, как ухаживать за растениями.

Кроме того, 24 апреля в 16:00 в Измайловском парке покажут спектакль-мюзикл «Коты». Артисты выступят на деревянной эстраде в северной части парка. Посетителям необходимо будет предварительно зарегистрироваться.

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