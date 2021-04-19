РИАМО - 19 апр. Почти 83% участников голосования на портале «Активный гражданин» поставили высший балл центру госуслуг, который в марте открылся на втором этаже в торговом комплексе «Зеленоградский» на Привокзальной площади, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь до офиса проще добраться. Большинство участников голосования поставили новому офису максимальный балл. Средняя оценка по пятибалльной шкале составила 4,6.

В центре госуслуг есть кнопки вызова помощи и тактильная навигация для маломобильных граждан. Для удобства оборудовали лифт. Для приема посетителей обустроили 50 окон.

В офисе «Мои документы» можно воспользоваться диагностическим комплексом, чтобы проверить состояние организма. Кроме того, можно распечатать документы, сделать фото, воспользоваться терминалом для оплаты квитанций.