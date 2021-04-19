РИАМО - 19 апр. МВД РФ разъяснило, что главным отличием электронного паспорта от обычного — формат изготовления в виде пластиковой карты, которая содержит в себе электронный носитель информации, сообщает РИА Новости.

Новые удостоверения личности будут содержать отпечатки двух пальцев рук.

Таким образом, в процессе выдачи документа цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков его пальцев будут необходимы. Также, если того пожелает владелец электронного паспорта, документ будет содержать электронную подпись.

Начало выдачи новых паспортов в столице планируется с декабря, а в регионах — по мере технической готовности, которая определяется правительством. Произойдет это не позднее июля 2023 года.

Выдаваться документы будут по желанию с 14 лет. Изначально предполагается выдать не менее 100 тыс. новых удостоверений личности.

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