РИАМО - 19 апр. Нежилое подвальное помещение площадью 131 кв м в доходном доме купца Ивана Исакова на Пречистенке сдадут в аренду на 10 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание построено в стиле модерн начала XX в. Купец из Санкт-Петербурга Иван Исаков владел этим домом до революции. С 1925 года там было жилищное товарищество, а в наши дни в здании расположен жилой дом.

Победитель аукциона должен будет провести работы по сохранению занимаемого подвального помещения, а также приспособить объект для современного использования.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, помещение сдадут в аренду на 10 лет. Здесь смогут открыть магазин, офис или другое учреждение.

Электронный аукцион запланирован на 7 мая. Заявки на участие принимают до 30 апреля.

В первом квартале 2021 года в центре столицы сдали в аренду 18 нежилых помещений. Конкуренция на торгах для аренды помещений в центральной части города составляет более 10 участников на лот.