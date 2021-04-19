РИАМО - 19 апр. Компания Wainbridge, совладельцем и председателем совета директоров которой является основатель ГК ПИК Кирилл Писарев, станет девелопером проекта по реновации здания знаменитого столичного ресторана «Прага» на Арбате, сообщает РБК.



Компании предстоит разработка концепции, ведение работ, технадзор и продажа недвижимости. Договор уже подписан.

Он добавил, что концепция проекта будет дорабатываться компанией несколько месяцев. Сумма инвестиций в реставрацию здания составит 1,7 млрд руб.

«Я знаю Кирилла Писарева больше семи лет, мне нравятся проекты, которые он реализует. Мне, в свою очередь, не хватает девелоперского опыта, поэтому я привлек его», — сказал совладелец здания, предприниматель Мирослав Мельник.

По словам бизнесмена, «превышать озвученную сумму не хочется», однако инвестиции, которые зависят от деталей, среди которых материалы, мебель и другое, могут превысить и 2 млрд руб.



В здании, площадь которого составляет порядка 10 тыс. кв м, планируется открыть 28 апартаментов, магазины и рестораны. Сумма сделки, которая была заключена между сторонами, не раскрывается.

Здание ресторана «Прага» охраняется как памятник архитектуры. В нынешнем виде оно построено в начале XX века, но трактир на этом месте открылся еще в 1872 году.

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