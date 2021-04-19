РИАМО - 19 апр. Бывшую промзону №57 «Курьяново» в столичных Печатниках преобразуют в общественно-производственный кластер. Общая площадь территории, запланированной к модернизации, составляет 8 га. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории промзоны предусмотрено размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков и бизнес-инкубаторов», — сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

По ее словам, в перспективе на территории бывшей промзоны появятся новые рабочие места.

Работы пройдут на территории площадью 8 га неподалеку от станции Перерва второго Московского центрального диаметра. Сейчас в том месте расположены непрофильные предприятия и старые гаражи.

Общественные обсуждения плана реорганизации промзоны пройдут в электронном формате до 27 апреля. Пользователи портала «Активный гражданин» могут задать свои вопросы и внести предложения в разделе «Общественные обсуждения».

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