РИАМО - 19 апр. Сценарии уроков об эпохе Возрождения, кинематографе, писателях и художниках представили в библиотеке «Московской электронной школы», сообщается на официальном сайте мэра города.

Благодаря учебному пособию «Культура эпохи Возрождения» школьники узнают, какие проекты оставил потомкам Леонардо да Винчи и какой музыкальной инструмент получил популярность во время данной эпохи.

Школьники также смогут пройти уроки английского языка, посвященные Александру Пушкину и Антону Чехову, узнают о творчестве художников Михаила Врубеля и Виктора Васнецова.

Кроме того, в библиотеке МЭШ доступны материалы об истории развития кинематографа.

В настоящее время в библиотеке МЭШ насчитывается свыше 50 тыс. сценариев уроков.