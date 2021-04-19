РИАМО - 19 апр. За 3 года работы самую высокую смотровую площадку Европы PANORAMA360 в «Москва-Сити» посетили более 1,5 млн человек, сообщает пресс-служба площадки.

PANORAMA360 отмечает трехлетие со дня открытия. 21 апреля на площадке проведут бизнес-форум по вопросам развития туризма и бизнеса Москвы в постпандемийный период. На мероприятии обсудят вызовы, стоящие перед туристской отраслью, обменяются опытом и наработками в сфере бизнеса. В рамках форума также проведут международный диалог с европейскими партнерами.

Бизнес-форум посетят представители комитета по туризму Москвы, департамента предпринимательства и инновационного развития столицы, парка «Зарядье», ВДНХ. Дистанционно участие в мероприятии примут представители Берлинской телебашни и Эйфелевой башни.

PANORAMA360 находится на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити». На площадке находятся самые высокие в мире фабрики мороженого и шоколада.