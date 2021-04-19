РИАМО - 19 апр. Центр занятости «Моя карьера» проведет в апреле бесплатные тренинги для соискателей, которые смогут получить новые навыки, актуальные для рынка труда, для участия в мероприятиях нужна регистрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все желающие 20 апреля смогут получить базовые знания по вопросам трудовых взаимоотношений. Тренинг «Все, что нужно знать о трудоустройстве» расскажет о заключении, изменении и прекращении трудового договора, особенностях назначения на должность и прохождения испытательного срока.

21 апреля участники тренинга узнают, как вести себя на собеседовании с потенциальным работодателем. 23 апреля расскажут о сайтах по трудоустройству.

На тренингах 27 апреля научат составлять резюме и объяснят, как добиться переквалификации трудового договора.

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