РИАМО - 19 апр. Зацикленность на здоровом питании является одним из видов нарушения пищевого поведения и нуждается в коррекции у специалиста, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Орторексия - тоже болезнь

По словам психотерапевта, позитивный тренд на здоровую пищу в ряде случаев может проявляться как патологическое стремление питаться правильно. Такое состояние называется орторексией.

«Орторексия - один из видов расстройства пищевого поведения наряду с анорексией и булимией. На первый взгляд кажется странным, как максимально здоровое питание может стоять в одном ряду с недоеданием и перееданием. Но дело в том, что психологические переживания и причины, вызывающие эти болезни, сходны», - сказала Панова.

Она пояснила, что обычные люди, придерживающиеся здорового питания, адаптируют его принципы под свой ритм жизни, стараются готовить полезную пишу, однако при нехватке времени или в дороге выбирают максимально полезное из доступного на тот момент, а затем возвращаются к здоровым привычкам.

«Это лишь часть их образа жизни, на которой они не фокусируются. У страдающего орторексией здоровая еда - это сверхценная идея, практически смысл жизни. Такие люди бесконечно читают литературу о здоровом питании, ставя себе все более жесткие условия. В конце концов все их свободное время посвящено либо покупке экологически чистых продуктов, либо сложным способам приготовления пищи», - добавила психотерапевт.

Как распознать орторексию

По словам Пановой, орторексию объединяет с анорексией и булимией чувство вины, эмоциональные страдания в случае, если было съедено что-то не вписывающееся в установленную концепцию питания.

«Могут происходить срывы, ведь зачастую здоровая еда, которую готовят орторексики, им совсем не нравится. Они, преодолевая отвращение, жуют безвкусную куриную грудку без соли и специй, салат из травы и проростков, тогда как хочется булочек или бургеров», - сказала Панова.

По словам эксперта, орторексия может быть проявлением навязчивого стремления к чистоте, недостаточность которой приносит страдание. Иногда орторексия проявляется бредовыми идеями, когда люди помимо известных и объективно полезных принципов правильного питания добавляют себе надуманные условия, могут совсем отказываться от еды, если она не соответствует принятым жестким критериям.

«Было бы ошибкой считать, что статьи о здоровом питании способствуют появлению данного психического расстройства. Нет, это лишь способ проявления психического неблагополучия, эти способы меняются в зависимости от культурной среды», - считает психотерапевт.

Как помочь близкому с орторексией

Панова отметила, что люди во все времена находили идеи, которые доводили до абсурда. Не исключение и те, кто зациклен на функциях своего тела. Такие люди могут устраивать себе чрезмерно строгие посты или, например, увлекаются экстремальными вариантами веганства.

«Если вы наблюдаете нечто подобное у своих близких, то не нужно их осуждать, посмеиваться, критиковать их идеи. Так вы лишь настроите их против себя. Важно уговорить человека, запутавшегося в своих идеях и предписаниях многочисленных гуру и коучей, обратиться к специалисту», - сказала эксперт.

Она добавила, что под орторексией может скрываться неумение справляться со стрессами, в таком случае человеку нужна психотерапевтическая помощь. Но также зацикленность на правильном питании может свидетельствовать о наличии серьезного психического расстройства, которое важно начать лечить как можно раньше, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения.