РИАМО - 19 апр. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице может выпасть около 20% месячной нормы осадков, мокрый снег с дождем ожидаются 20 и 21 апреля, сообщает ТАСС.

«Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что хмуро и пасмурно будет из-за того, что мегаполис окажется под воздействием циклона.

По словам специалиста, в городе, по разным прогнозам, может выпасть от 7-8 мм до 15-18 мм осадков.

Вильфанд отметил, что снег в апреле представляет собой обычное явление и относиться к нему «нужно спокойно».

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