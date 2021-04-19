РИАМО - 19 апр. В туристическом сервисе Russpass появился маршрут по историческому центру Москвы, который включает в себя 10 знаковых достопримечательностей, сообщается на официальном сайте мэра города.

Маршрут называется «Культура и искусство вокруг Ваганьковского холма». Он подготовлен совместно с медиаплатформой #Москвастобой.

Пользователи смогут начать прогулку от Российской государственной библиотеки, обратить внимание на памятник Федору Достоевскому, дойти до дома Пашкова, картинной галереи Ильи Глазунова, храма Святителя Николая в Старом Ваганькове и других достопримечательностей, а также узнать о них интересные факты.

В сервисе Russpass представлено свыше 1,5 тыс. предложений для туристов и путешественников, включая туры и авторские маршруты.

Цифровой туристический сервис создан по инициативе правительства Москвы и запущен летом 2020 года. Проект курируют столичные комитет по туризму и департамент информационных технологий.

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