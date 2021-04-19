РИАМО - 19 апр. Вечером в понедельник на московских дорогах могут образоваться 7-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На текущий момент загруженность дорожной сети составляет 4 балла из 10 возможных.

Движение в центр города затруднено на Рязанском проспекте, а также Ярославском и Щелковском шоссе. Проблем с движением нет на Можайском шоссе, проспектах Маршала Жукова и Кутузовском.

Движение в центре столицы и на вылетных магистралях в целом свободное.

На ухудшение дорожной ситуации могут влиять дорожные работы, которые проводятся в мегаполисе.