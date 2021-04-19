РИАМО - 19 апр. Модернизацию провели на портале «Узнай Москву», он стал более удобным и функциональным для пользователей, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

«Узнай Москву» — это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более 3 тыс. достопримечательностей. Вместе с развитием портала растет и его аудитория. За прошлый год им воспользовались 2,5 млн раз», — сказала заммэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что некоторые улучшения для портала подсказали пользователи. При обновлении сайта были учтены предложения, поступившие от горожан.

Одно из главных обновлений, которое произошло на портале, – это улучшение функции поиска. Теперь найти здание, памятник или маршрут можно по его названию, адресу, а еще ближайшей станции метрополитена.

Кроме того, на интерактивной карте мегаполиса объекты отметили тематическими иконками, например, значком памятника или музея. Теперь на прогулках по Москве пользователи могут быстро получить справку об объекте, мимо которого проходят.

У страницы каждого объекта на портале есть превью с основной информацией. Раньше в нем отображались только название, адрес и рейтинг, а теперь можно узнать о ближайшей станции подземки и расстоянии до достопримечательности в километрах.

Кроме того, в превью объекта разместили информацию о доступности аудиогида, панорамных снимках, фотографиях, видео и виртуальных турах.

В новой версии на сайте появилась возможность проложить наиболее короткий пеший маршрут по столице. Для этого следует открыть страницу интересующего объекта и нажать на кнопку «Проложить маршрут». Навигатор сам подсчитает, сколько времени займет путь.

Внесены изменения и в основные разделы. Например, в «Маршрутах» появились новые фильтры. В левой панели страницы на сайте перечислены виды путеводителей (по паркам и усадьбам, району, историческим местам). А квесты можно фильтровать не только по теме, но и по времени прохождения.

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