РИАМО - 19 апр. Жители столицы могут узнать собственную статистику расхода горячей и холодной воды, а также сравнить ее со средними показателями по городу. Такие возможности появились в сервисе для передачи показаний счетчиков воды и тепла на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы жители могли оценить реальный расход воды в квартире, в сервисе появился соответствующий график, который формируется на основе переданных показаний. Он отображает объем расхода воды за последние месяцы.

По словам замглавы департамента информационных технологий Москвы Максима Алексашкина, если показания счетчиков в квартире превышают средние значения по городу, то система посоветует, как добиться экономии и сократить потребление.

Кроме того, для удобства пользователи могут дать названия счетчикам. Например, в соответствии с расположением в квартире: «Кухня» или «Ванная комната».

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