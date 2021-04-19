РИАМО - 19 апр. В Москве и Московской области в понедельник прогнозируется до плюс 14 градусов, местами порывы ветра могут достигать до 14 м/с, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла, а в Подмосковье — от 9 до 14 градусов.

Восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/с, местами с порывами от 12 до 14 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 40%.

Осенняя погода с ливнями и мокрым снегом придет в Московский регион>>