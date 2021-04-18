РИАМО - 18 апр. Следователи и полицейские задержали жителя столицы по подозрению в убийстве мужчины на северо-востоке города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ночью в воскресенье около жилого дома на улице Бестужевых в Москве нашли тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: у него обнаружили несколько колото-резаных ранений на спине и голове.

«Благодаря совместной работе <...> в короткий срок подозреваемый установлен, им оказался местный житель 1984 года рождения», - сказала Иванова.

Она уточнила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По ее словам, сейчас фигурант доставлен в подразделение ведомства, с мужчиной проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.