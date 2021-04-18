РИАМО - 18 апр. На цифровой медиаплатформе #Москвастобой появилась специальная программа для интересующихся историей города, специалисты подготовили онлайн-экскурсии по столичным особнякам и Поклонной горе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Музей Победы подготовил экскурсии «История Поклонной горы», «Храмы Поклонной горы» и «Памятники Поклонной горы». Все желающие смогут узнать много интересного о 14 монументах и трех храмах исторического места, а еще о самом музее.

Зрители онлайн-экскурсий познакомятся с историей создания памятников в парке Победы. В видеоролике покажут монументы «Странам — участницам антигитлеровской коалиции», «Защитникам земли Русской», «Воинам-интернационалистам», «Трагедия народов» и «Пропавшим без вести солдатам без могил».

Также появились видеоэкскурсии по старинным особнякам Москвы. Зрителям покажут интерьеры гостиницы «Советская» и ресторана «Яръ», музея-усадьбы «Кусково».

Также на онлайн-прогулках можно будет узнать, какие мистические истории связаны с собором Казанской Иконы Божией Матери на Никольской, с усадьбой Нелединской-Мелецкой и другими памятниками архитектуры города.

Бесплатные музеи для школьников и студентов Москвы: как получить билет>>