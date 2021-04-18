РИАМО - 18 апр. В Московской области и столице до 12 часов 20 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей Центрального федерального округа.

В Костромской области объявили следующий, «оранжевый», уровень, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Там прогнозируется паводок.

В Московском регионе 19 апреля прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Порывы северо-восточного, восточного ветра усилятся до 15 м/с. Ночью будет плюс 6 – плюс 8 градусов, днем — плюс 11 – плюс 13.

20 апреля сохранится облачная погода, также прогнозируется небольшой дождь. Ветер усилится порывами до 17 м/с. Температура ночью будет плюс 3 – плюс 5 градусов, днем — от плюс 10 до плюс 12.