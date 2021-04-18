РИАМО - 18 апр. В торговом центре «Афимолл» в Москве блогер начал раскидывать деньги, тем самым молодой человек по имени Анджан спровоцировал массовую драку, на место вызвали правоохранителей, сообщает РЕН ТВ.

Блогер снимал происходящее на видео для TikTok. Он сначала собрал вокруг себя толпу людей, а потом начал раскидывать пачки с купюрами. Посетители ТЦ начинали избивать друг друга, что очень забавляло молодого человека. Но вскоре блогер сам сбежал от «поклонников».

Пресс-служба администрации ТЦ отметила, что молодой человек собрал около 50 посетителей, а купюры бросал с третьего этажа торгового центра.

Сотрудники службы безопасности ТЦ сначала попросили посетителей разойтись, а потом вызвали сотрудников правоохранительных органов.