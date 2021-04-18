РИАМО - 18 апр. В 2021 году в Зеленоградском округе столицы запланировано капитально отремонтировать 11 фасадов домов, горожан заранее оповещают о сроках ремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Основной объем данных работ запланировано провести с 21 апреля по 20 сентября.

Во время работ специалисты используют надежные стройматериалы и профессиональное оборудование, что позволяет делать качественный ремонт в установленные сроки.

Продолжительность проведения капремонта зависит от типа дома, площади его фасада, а еще от сложности архитектурного декора.

Горожан заранее оповещают о сроках проведения ремонта в конкретном многоквартирном доме. На инфостендах у ремонтируемого дома можно найти информацию о подрядной организации, проводящей ремонт, и контактные данные уполномоченных сотрудников.