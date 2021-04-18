РИАМО - 18 апр. В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА проиграл «Сочи» со счетом 2:1, сообщает Газета.ru.

Счет открыл футболист «Сочи» Кристиан Нобоа, он забил пенальти. Затем ворота армейцев поразил Артур Юсупов.

Столичная команда отыграла один мяч во втором тайме. Гол забил защитник клуба Игорь Дивеев.

На сегодняшний день ЦСКА находится на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, у клуба в активе 46 очков. «Сочи» располагается на седьмой строчке, у команды 43 балла.