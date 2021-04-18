РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 апр. Подольские юнармейцы «Патриоты Подолья» победили в военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!», сообщает пресс-служба местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На территории государственного исторического музея-заповедника «Горки ленинские» 17 апреля прошла III открытая военно-патриотическая игра «Юнармия, вперед!» для юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, посвященная Дню Победы. В ней приняли участие 102 команды, в каждой из которых было по 7 человек.

Программа игры включила в себя девять конкурсов: смотр строя и песни «Одеть бойца спецназа»; «Марш-бросок»; «Сборка-разборка АКМ»; «Защита от оружия массового поражения»; «Героические страницы Великой Отечественной войны» и другие.

В результате места призеров и победителей распределились следующим образом: первое место завоевали «Патриоты Подолья» из Подольска, второе место – «Крепость» из Можайска и «Витязь» из Чехова. Третье место завоевали команды «Легион» из Орехово-Зуевского округа, «Сталь» из Электростали и «Воин» из Воскресенска.