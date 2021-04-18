РИАМО - 18 апр. При отдыхе на природе жителям столицы рекомендуют выбирать правильную одежду и не ходить по высокой траве из-за клещей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Клещи начали просыпаться на природных территориях столицы в конце марта.

Чтобы защитить себя от укусов клещей, для отдыха на природе следует выбирать закрытую одежду из плотной ткани. Также лучше выбрать светлую однотонную одежду, на которой будут лучше заметны клещи.

Горожанам советуют выбирать высокую обувь, а штанины заправлять в длинные носки. Кроме того, на одежду можно нанести спецсредство, которое отпугивает насекомых.

Клещи обитают в высокой траве, поэтому во время прогулки безопаснее ходить по тропам. Каждые два часа рекомендуется осматривать себя, детей и домашних животных. Вернувшись домой, необходимо тщательно проверить все вещи.

При укусе клеща нужно сразу же обратиться к врачу.

В мегаполисе сотрудники комплекса городского хозяйства проводят профилактические работы, чтобы уменьшить опасность укусов клещей. Так, в городе косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожек и тропинок, убирают валежник.