РИАМО - 18 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин любит отдыхать в Сибири, сообщает Nation News.

«Он любит разные уголки страны, но для уединенного отдыха предпочитает Сибирь», — сказал Песков.

Он добавил, что глава государства часто выбирает для путешествия опасные места, несмотря на то, что его пытаются отговорить от рискованной поездки.

Ранее президент сделал прививку от коронавируса. Ему уже ввели оба компонента вакцины. Никто, кроме лечащего врача и главы государства не знает, каким препаратом его вакцинировали.