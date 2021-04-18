РИАМО - 18 апр. Столичные учреждения культуры подготовили программу для детей на следующую неделю, юных гостей ждут на сюрреалистических инсталляциях, концертах, мастер-классах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Усадьба Воронцово 21 апреля покажет в своих соцсетях видеолекцию об изобретениях Леонардо да Винчи. Начало в 18:00. Дети смогут узнать, как итальянский художник и ученый облегчил труд человека, а еще выяснят, что объединяет механический барабан и музыкальную шкатулку.

Сюрреалистические инсталляции американской художницы и мастера постановочной фотографии Сэнди Скогланд можно увидеть в Мультимедиа-арт-музее 24 апреля. Юным посетителям покажут самые яркие работы.

В Доме-музее Марины Цветаевой 21 апреля в 19:00 пройдет вечер камерной музыки «Диалоги эпохи барокко». В рамках концерта можно будет услышать произведения композиторов XVIII века.

24 апреля пройдет концерт классической музыки в камерном зале галереи «Беляево». Начало в 17:00.

Мастер-класс по рисованию кота с помощью пера и туши покажут на странице Facebook библиотеки №172. Он пройдет 22 апреля в 12:00.

Дети смогут смастерить дизайнерскую шкатулку с авторской росписью на мастер-классе в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» им. Н.А. Островского. Мероприятие состоится 24 апреля в 15:00.

В усадьбе Воронцово можно будет расписать имбирные пряники цветной глазурью. Также можно будет раскрасить керамические игрушки и слепить фигурки из цветного песка. Мастер-классы «Веселый пряник» будут проходить рядом со сценой по выходным с 10:00 до 19:00. Первое занятие проведут 24 апреля.

Спектакль-мюзикл «Коты» покажут на деревянной эстраде в северной части Измайловского парка 24 апреля, начало в 16:00. По сюжету коты учатся в специальной кошачьей школе, где развивают свои музыкальные таланты.