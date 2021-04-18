РИАМО - 18 апр. В Москве прошли церемонии награждения победителей и призеров финалов Всероссийской олимпиады школьников по испанскому, итальянскому и китайскому языкам, ученики городских школ завоевали 75 дипломов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Победителями финала по испанскому языку стали восемь школьников мегаполиса, призерами — 35. Среди победителей олимпиады по итальянскому языку три ученика городских школ, еще 15 стали призерами. Три школьника завоевали дипломы победителей по китайскому языку, 11 получили дипломы призеров.

Олимпиада прошла в два тура: письменный и устный. В турнире принимали участие ученики 9-11 классов.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам, в ней участвуют школьники из 4–11 классов.