РИАМО - 18 апр. В столице с начала 2021 года отреставрировали 30 исторических объектов, а с 2011 года — 1578 исторических объектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Так, недавно после реставрации открылся старейший кинотеатр столицы «Художественный». В прошлом году завершили работы на Северном речном вокзале.
Сейчас реставрируют Центральный дом журналиста в центре Москвы, который является объектом культурного наследия. Работы проводят поэтапно, поэтому дом открыт для посещений.
В прошлом году, чтобы вернуть парадной части исторический облик, в Доме журналиста провели работы: специалисты перебрали кирпичную кладку и усилили поврежденные участки стены. При этом сохранившийся декор не демонтировали. Архитектурные формы очищали и восстанавливали на фасаде. Недостающие элементы отливали на месте по сохранившимся образцам.
Планируется отреставрировать Большой парадный, Мраморный, Каминный залы, Розовую и Голубую гостиную. При этом в каждой комнате свой декор.
Завершить реставрацию в Доме журналиста планируют к концу этого года.
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