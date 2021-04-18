РИАМО - 18 апр. В столице с начала 2021 года отреставрировали 30 исторических объектов, а с 2011 года — 1578 исторических объектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, недавно после реставрации открылся старейший кинотеатр столицы «Художественный». В прошлом году завершили работы на Северном речном вокзале.

Сейчас реставрируют Центральный дом журналиста в центре Москвы, который является объектом культурного наследия. Работы проводят поэтапно, поэтому дом открыт для посещений.

В прошлом году, чтобы вернуть парадной части исторический облик, в Доме журналиста провели работы: специалисты перебрали кирпичную кладку и усилили поврежденные участки стены. При этом сохранившийся декор не демонтировали. Архитектурные формы очищали и восстанавливали на фасаде. Недостающие элементы отливали на месте по сохранившимся образцам.

«Весь декор фасада был замазан многочисленными слоями краски после предыдущих ремонтов, начиная с дореволюционных времен. Реставраторы приложили очень много усилий, чтобы расчистить и не повредить историческую форму», — рассказал архитектор реставрационной мастерской «Пирит-99» Сергей Куприянов.

Планируется отреставрировать Большой парадный, Мраморный, Каминный залы, Розовую и Голубую гостиную. При этом в каждой комнате свой декор.

Завершить реставрацию в Доме журналиста планируют к концу этого года.