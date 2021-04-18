РИАМО - 18 апр. Всего в этом году в парках столицы появится 300 новых домиков для птиц, в основном это будут синичники и скворечники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в городе в рамках акции «Здравствуйте, птицы» в честь Международного дня птиц провели мастер-классы по сборке искусственных гнездовий. Сделали в два раза больше домиков для птиц, чем в прошлом году.

Так, в 2020 году на всех природных территориях установили порядка 140 искусственных гнездовий. В этом году в лесопарках уже появилось более 200 домиков для птиц. Еще развесят около 100 домиков.

Для птиц в основном делают скворечники и синичники. В синичниках могут жить синицы, горихвостки, воробьи, мухоловки-пеструшки, вертишейки и поползни. В скворечниках могут обитать любые птицы-дуплогнездники средних размеров и воробьи.

После установки домиков для птиц за ними наблюдают специалисты «Мосприроды». Они фиксируют, какие птицы живут в домике, когда у них появится потомство, когда птенцы начнут выбираться из гнезда.