РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 апр. Жители Люберец могут воспользоваться «Мегабаком» для правильной сортировки отходов, он расположен в поселке Томилино, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В Люберцах проходит месячник благоустройства. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева приводят в порядок улицы, дворы, дороги.

«Особое внимание уделяем вопросам сортировки мусора. В нашем округе на улице Гаршина, дом 9/1, поселка Томилино в рамках губернаторского проекта «Мегабак» работает площадка по сбору крупногабаритных отходов, стекла, пластика, бумаги, бытовой техники, алюминия, батареек, ртутных градусников, люминесцентных ламп», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что любой житель может привезти на площадку крупногабаритный мусор и сдать его на переработку.

Подобные проекты позволят существенно снизить объем вывоза мусора и увеличить долю перерабатываемых отходов.