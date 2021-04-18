РИАМО - 18 апр. В рамках проекта #НаРайоне в столице в мае проведут 12 очных мероприятий, в которых смогут принять участие поклонники рэпа, танцев, воркаута, панна-футбола и единоборств, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, будут организованы четыре онлайн-баттла по киберспорту.

«Когда эпидемиологическая обстановка не позволяла выходить на улицы, мы проводили различные онлайн-мероприятия. И до сих пор этот формат остается весьма популярным, особенно для наших иностранных друзей в тех странах, где карантинные ограничения сохраняются. Поэтому мы продолжаем приглашать их участвовать в наших онлайн-активностях и надеемся на скорую очную встречу в Москве», — сказал руководитель проекта #НаРайоне Максим Васильев.

Он отметил, что в прошлом году онлайн-площадка проекта объединила более 100 лидеров мнений в области уличной культуры. Выступления в рамках проекта посмотрели свыше 7 млн человек. Всего за два года участниками проекта стали свыше 60 тыс. человек.

Васильев добавил, что участники проекта также готовят свои поздравления к праздникам в форматах флешмобов, марафонов, концертов и тематических выставок. Планируется также вручить премию #НаРайоне за наиболее весомый вклад в развитие проекта.

Расписание мероприятий проекта можно посмотреть в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

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