РИАМО - 18 апр. В рамках проекта #НаРайоне в столице в мае проведут 12 очных мероприятий, в которых смогут принять участие поклонники рэпа, танцев, воркаута, панна-футбола и единоборств, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, будут организованы четыре онлайн-баттла по киберспорту.
Он отметил, что в прошлом году онлайн-площадка проекта объединила более 100 лидеров мнений в области уличной культуры. Выступления в рамках проекта посмотрели свыше 7 млн человек. Всего за два года участниками проекта стали свыше 60 тыс. человек.
Васильев добавил, что участники проекта также готовят свои поздравления к праздникам в форматах флешмобов, марафонов, концертов и тематических выставок. Планируется также вручить премию #НаРайоне за наиболее весомый вклад в развитие проекта.
Расписание мероприятий проекта можно посмотреть в группе движения в соцсети «ВКонтакте».
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