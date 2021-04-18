РИАМО - 18 апр. Мониторинг состояния ледяного покрытия провели на водных объектах Подмосковья, выявили девять водоемов с опасной толщиной льда, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

По результатам замеров толщины льда спасатели пришли к выводу, что большое количество водоемов еще остается опасными для посещения.

Опасную толщину льда выявили на Пестовском водохранилище в Пушкине, Икшанском водохранилище в Мытищах, карьерах Васютино и Байкал в Павловском Посаде, прудах Черноголовский и Бисерово, Луковом озере в Ногинске, карьерах Юбилейный и Западный в Электростали.

Жителей Подмосковья попросили обратить пристальное внимание на выбор места для отдыха.

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