РИАМО - 18 апр. Вспышка жировых отложений произошла в вентиляционном коробе двухэтажного здания на северо-западе Москвы, пожар потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло по адресу: улица Маршала Катукова, 23. Площадь пожара составила 5 кв. м.

Люди покинули здание до приезда пожарных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало.

В 15:37 возгорание было потушено.

Для ликвидации огня на место ЧП были направлены 42 человека и 12 единиц техники.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находятся ресторан быстрого питания «Бургер Кинг», кафе «Чайхона №1 Eazy», «Маки-Маки» и другие организации.